Benzema s'attaque à Cristiano Ronaldo, les socios le stoppent

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid sera aux prises avec Liverpool ce samedi soir au Stade de France en finale de la Ligue des champions. Karim Benzema pourrait bien battre un énorme record de Cristiano Ronaldo.

Les fans du Real Madrid ont connu quelques jours compliqués depuis l'annonce de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG. Les Merengue pourront néanmoins vite passer à autre chose avec la finale de la Ligue des champions face à Liverpool qui approche à grands pas. Avant ce choc entre ces deux mastodontes du football européen, la pression est logiquement de la partie. Du côté des observateurs, on note quelques records qui pourraient tomber samedi soir à Saint-Denis. Monstrueux cette saison, Karim Benzema peut battre le record de Cristiano Ronaldo concernant le nombre de buts marqués sur une édition de Ligue des champions. Le quintuple Ballon d'Or portugais en avait planté 17 en 2014 quand Benzema en est actuellement à 15.

🌟 Karim Benzema élu Meilleur joueur de la saison au Real Madrid ! pic.twitter.com/YJxqJ8EoXW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 26, 2022

Ce record XXL de CR7 que Benzema peut battre est déjà dans pas mal de discussions. Et visiblement, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais y pense avant d'affronter Liverpool, même si ce n'est pas le plus important à ses yeux. C'est ce qu'il a indiqué lors d'une interview accordée au site de l'UEFA. « Les records existeront toujours et ils sont faits pour être battus. Pour moi, ce qui importe le plus est de tout donner sur le terrain pour aider mon équipe à gagner. Si je peux marquer ou faire des passes décisives, c'est important, mais le plus important est d'arriver sur le terrain et gagner le match », a notamment avoué un Karim Benzema qui se rapprocherait inéluctablement du premier Ballon d'Or de sa carrière en cas de victoire en Ligue des champions. Alors que Benzema peut donc écrire l'histoire de son club de pas mal de manières, la perspective de voir le Français battre le record de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ne plaît pas à tout le monde. Sur Twitter, certains fans ont pris la défense du « GOAT portugais » : « Je t’aime bien Karim mais désolé tu ne dois pas dépasser le Goat » ; « Mais ça changera rien, Ronaldo reste le goat ultime qui nous fera vibrer tout le long... » ; « On t'aime Nueve mais désolé tu dois t'arrêter à 16 » ; « Le goat restera toujours CR7 ». Voilà qui a le mérite d'être clair et qui souligne une fois de plus la trace indélébile que le Portugais a laissé au Real Madrid...