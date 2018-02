Barça : La fin de l’énorme bug de Messi face à Chelsea ?

Dans : Ligue des Champions, Liga, Coupe d'Europe.

L’autre grand choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions aura lieu ce mardi soir à Stamford Bridge, avec la rencontre entre Chelsea et le FC Barcelone.

Le champion d’Angleterre n’a pas réussi à terminer premier de sa poule, devancé par la Roma, et retrouve donc les Catalans. Pas forcément une bonne nouvelle pour les Blues, qui ont souvent mordu la poussière face aux Espagnols, même s’ils ont le mérite d’avoir réussi à museler Lionel Messi à chaque fois. En effet, le prodige argentin n’a tout simplement encore jamais marqué un but de sa carrière Chelsea, et ce en huit confrontations et 655 minutes.

Inutile de préciser que c’est de l’inédit dans la carrière de la Pulga, qui doit se croire maudit. Surtout qu’en face de lui, il y aura un certain Thibault Courtois dans les cages, et que le portier belge des Blues a réussi à repousser tous les tirs de Lionel Messi lors des huit dernières confrontations directes. De quoi redonner un peu de confiance à une formation de Chelsea qui n’aborde pas ce choc dans les meilleures dispositions.