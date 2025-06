Audience TV ‍: La finale PSG-Inter loin derrière OM-Milan

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

L'époque n'est plus la même et désormais les matchs sont diffusés dans des centaines de bars, et même devant 50.000 spectateurs samedi au Parc des Princes, mais l'audience PSG-Inter sur M6 et C+ est loin derrière celle d'OM-Milan en 1993.

Cela n'atténuera pas l'amertume des supporters marseillais, mais ce dimanche, ils pourront toujours dire que la victoire de l'OM en finale de la Ligue des champions face à l'AC Milan avait attiré 16,6 millions de téléspectateurs sur TF1, là où l'affiche PSG-Inter a été regardé sur M6 et Canal+ par 13,5 millions de personnes en fin de match, et une moyenne de 11,5 millions de téléspectateurs. Il est vrai qu'en 32 ans, on ne regarde plus les matchs de la même façon, les diffusions collectives sur des écrans géants étant devenus la norme. Quoi qu'il en soit, M6 et Canal+ doivent se réjouir de ces audiences largement supérieures à celles des matchs sans un club français en finale.

⚽️Records pour la FINALE DE LA CHAMPIONS LEAGUE / PSG-INTER MILAN sur @M6



🏆Meilleure audience 4+ cette saison pour M6

🏆Meilleure audience 25-49 de la TV cette saison

🏆M6 très large leader sur tous les publics



🤩8.7M° de tlsp (pic à 10.3M°)

⭐️40% 4+

⭐️58% -50

⭐️62% 15-34 pic.twitter.com/zl4nzP2C6m — M6Pro (@M6pro) June 1, 2025

Ainsi, la finale Madrid-Liverpool jouée au Stade de France avait été vue par 7 millions de téléspectateurs. Et ce dimanche, les deux chaînes vont couvrir très largement le retour des joueurs du Paris Saint-Germain dans la capitale et les festivités prévues au programme, même si cette fois toutes les chaînes d'infos, et même TF1, seront également en direct à cette occasion pour suivre le défilé sur les Champs.