Arsenal-PSG, Paris coupable dans la guerre des tickets

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Le PSG a contesté devant l'UEFA la décision prise par Arsenal de ne vendre que 2.500 tickets aux supporters parisiens à l'Emirates Stadium au lieu des 3.000 prévus. Les Gunners répondent à distance à ce que fait le Paris Saint-Germain.

Mardi prochain, le PSG jouera sa demi-finale aller de Ligue des champions dans un stade archi-comble. Mais pour Nasser Al-Khelaifi, les dirigeants du club anglais ne respectent pas les règles de l'UEFA puisqu'ils refusent de vendre 3.000 billets aux supporters parisiens. Le quota pour les fans du Paris Saint-Germain a été fixé à 2.5000 places, les 500 autres places ayant été vendues aux supporters d'Arsenal. De quoi faire bondir du côté du PSG, sauf que comme l'explique Bruno Salomon, journaliste pour Ici Paris Ile-de-France, c'est l'attitude du Paris Saint-Germain qui a poussé les Gunners à réduire le quota de tickets, même si dans ce dossier, c'est la préfecture de police de Paris qui a imposé ses choix aux champions de France.

Le PSG a réduit son parcage, Arsenal l'a imité

Qqs précisions sur ce dossier 📂

- en début de saison, l'uefa est informée de la jauge des parcages des stades. Pour 24/25, la Pref de Police de Paris a envoyé un courrier pour annoncer que la jauge du Parc des Princes serait de 4,1% (soit 2.000) par mesure de sécurité 1/3

Et le journaliste qui suite quotidiennement l'actualité du PSG d'en dire plus. « En début de saison, l’UEFA est informée de la jauge des parcages des stades. Pour 24/25, la Préfecture de Police de Paris a envoyé un courrier pour annoncer que la jauge du Parc des Princes serait de 4,1% (soit 2.000) par mesure de sécurité. Donc, le Psg ne fait pas 5% comme demandé par UEFA à la demande des autorités - les 400 places non utilisées (pour atteindre les 5%) ne sont pas commercialisées (la pref sécurise le périmètre avec les 400 sièges vides). Le 17 avril, le PSG a reçu un mail d'Arsenal pour annoncer un parcage à l’Emirates de 3.000, mais le 21 avril, Arsenal a renvoyé un mail pour annoncer une jauge finalement de 2500... pour faire 4,1% comme le PSG. Arsenal va revendre les 500 places sur le parcage », précise Bruno Salomon.