Admiratif, Milner autorise Messi à le traiter de tous les noms

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Héros de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Liverpool (3-0), Lionel Messi a été neutralisé au retour (4-0) à Anfield.

A l’image du FC Barcelone, l’Argentin n’a pas résisté à l’intensité imposée par les Reds. Il faut dire que les hommes de Jürgen Klopp n’ont pas été tendres avec le capitaine barcelonais. On se souvient par exemple du coup d’épaule inutile de James Milner sur Messi, qui n’avait pas du tout apprécié. D’ailleurs, « la Pulga » avait attendu l’Anglais pour s’expliquer à la pause. Autant dire que les noms d’oiseaux ont fusé !

« Messi n'était pas content du tout, a raconté Milner au Daily Mail. Il me lançait plein d'insultes en espagnol en traversant le tunnel à la mi-temps. Il m'appelait notamment "burro". Cela se traduit par "âne", mais je crois que dans le football espagnol, le terme est également utilisé pour désigner quelqu'un qui donne des coups de pied aux gens. Il m'a aussi dit : "Cette faute que tu as faite, c'est parce que je t'ai mis un petit pont". Je l'ai alors laissé parler et je suis allé dans le vestiaire. Je n'ai pas répondu car je n'ai que de l'admiration pour lui. Il a gagné le droit de dire ce qu'il veut. » Le seul passe-droit accordé à Messi ce soir-là.