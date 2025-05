A Marseille, La Provence digère mal la victoire du PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'OM qui avaient investi dans un maillot de l'Inter vont avoir du mal à le vendre, tant l'équipe milanais a été humilié par le PSG. Du côté de nos confrères de La Provence, on ne le vit pas très bien.

Les fans phocéens comptaient sur l'Inter pour empêcher le Paris Saint-Germain de décrocher la Ligue des champions, mais ils ont très vite compris qu'il ne fallait pas trop espérer, tant les champions de France ont dominé le vice-champion d'Italie. Et du côté du quotidien La Provence, on a clairement mal vécu ce samedi soir de jubilation pour le club de la capitale. Et la soirée s'est terminée de bonne heure pour ceux qui envisageaient de fêter une défaite du PSG.

Marseille a vite compris que le PSG roulait sur l'Inter

À jamais les premiers 🌟



Marseille pour toujours #TeamOM pic.twitter.com/aMsfYouAMO — Benoît Payan (@BenoitPayan) May 31, 2025

« Après quatorze ans et plus de 2 milliards d'euros dépensés en indemnités de transferts, le PSG version Qatar a donc fini par décrocher la Ligue des champions. L'OM a un successeur au palmarès de la C1. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les Marseillais resteront à jamais les premiers à s'être installés tout en haut du foot européen... », écrivent nos confrères. En attendant, lors du prochain Trophée des champions, la formation de Roberto De Zerbi aura l'occasion de battre le champion d'Europe en titre. De son côté, le maire de Marseille s'est fendu d'un message sur X pour rappeler que l'OM était à à jamais les premiers, mais désormais plus les seuls.