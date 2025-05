Le PSG fait un énorme cadeau à l'OL, Strasbourg et l'OM

Dans : Coupe d'Europe.

Par Claude Dautel

En s'imposant ce samedi soir face au Stade de Reims (3-0), le Paris Saint-Germain a fait le bonheur de trois clubs de Ligue 1 : l'Olympique Lyonnais, Strasbourg et l'Olympique de Marseille.

Trois clubs avaient un œil très avisé sur la finale de la Coupe de France qui se disputait à Saint-Denis et espéraient une défaite du Stade de Reims. La victoire facile du PSG face à Reims a donc fait le bonheur de ces trois formations, à savoir l'OL, Strasbourg et l'OM. En effet, le succès parisien permet à l’Olympique Lyonnais de récupérer un billet pour l’Europa League, tandis que Strasbourg, qui avait tout perdu à la dernière seconde face au Havre, va finalement disputer les barrages de la Ligue Conférence.

Pour l’Olympique de Marseille, la victoire des champions de France en Coupe de France permet au deuxième de disputer le Trophée des champions. Et c'est donc un classique supplémentaire qui s'annonce. On l’a appris cette semaine, ce PSG-OM n’aura cependant pas lieu cet été, mais un peu plus tard dans la saison, car la Coupe du Monde des clubs ne permettra pas au Paris SG de jouer ce match avant la reprise du Championnat de Ligue 1.