La fin de la prolongation en Coupe d’Europe ‍?

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Les matchs à élimination directe sont toujours très attendus par les fans de football, notamment en Coupe d’Europe.

La suppression de l’avantage des buts marqués à l’extérieur a provoqué un afflux de prolongation dans les rencontres aller-retour de Coupe d'Europe. Et si les instances sont toujours partantes pour rajouter des matchs, des compétitions, des phases, des épreuves et des barrages, elles font soudainement attention à la santé des joueurs quand les matchs durent plus de 90 minutes. Ainsi, selon The Guardian, l’UEFA envisage de mettre un terme à la prolongation en Coupe d’Europe, un match nul sur l’ensemble des deux matchs aboutissant directement sur les tirs au but.

Cette mesure pourrait prendre effet en 2027, notamment à la demande du syndicat des joueurs selon le quotidien britannique. Ce serait ainsi une toute petite compensation en terme de temps de jeu pour les meilleures équipes européennes, qui vont par contre se rajouter beaucoup de rencontres avec la Coupe du monde des clubs de la FIFA cet été. En France, la FFF a supprimé la prolongation pour les matchs de Coupe de France, ce qui donne lieu à beaucoup plus de surprises, et certains acteurs regrettent la perte de la magie que pouvait provoquer ces 30 minutes de plus pour faire la différence.