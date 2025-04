La Coupe d’Europe est finie, c’est la Coupe d’Angleterre

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

La saison prochaine, 10 clubs anglais pourraient être qualifiés en Coupe d’Europe. Du jamais vu bien évidement.

La moitié de la Premier League est donc concernée par cette domination totale des formations anglaises. Après la semaine européenne qui vient de se terminer, l’Angleterre et l’Espagne sont assurés de terminer aux deux premières places du classement de l’indice UEFA de cette saison, et de se voir attribuer un cinquième club en Ligue des Champions. Un sixième club pourrait s’inviter en cas de victoire finale en Europa League, ce que Manchester United et Tottenham peuvent accomplir. Chelsea peut également valider un billet supplémentaire européen en cas de victoire en Conférence League s’il n’est pas qualifié directement pour une Coupe d’Europe par le biais du championnat. Deux conditions qui peuvent encore être remplies pour faire 7 clubs européens.

Indice UEFA : L’OL prive la France d’un incroyable jackpot https://t.co/p9nceyyPmS — Foot01.com (@Foot01_com) April 18, 2025

Résultat, selon le classement actuel, Chelsea, Bournemouth et Aston Villa se retrouveraient en Europe League, en plus du vainqueur de la Coupe d’Angleterre s’il n’est pas déjà qualifié. Dans le cas contraire, la place en Conférence League pourrait revenir à Bournemouth ou Fulham. Un dénouement forcément inattendu pour ces deux clubs.