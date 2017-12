Indice UEFA : Triste semaine, mais résultat final étonnant

Dans : Coupe d'Europe, Europa League, Ligue des Champions.

Les cinq représentants français n’ont pas brillé cette semaine en Coupe d’Europe puisqu’ils enregistrent quatre défaites (PSG, Monaco, Lyon et Nice) pour un nul (Marseille). Cela ne s’est pas arrangé ce jeudi puisqu’aucun club tricolore n’a marqué le moindre but, ce qui forcément limite les chances de s’imposer. Mais au-delà de ce triste constat, le résultat final est paradoxalement intéressant. Si l’AS Monaco est éliminée de toutes les compétitions, le PSG poursuit son aventure en Ligue des Champions.

En Europa League, Nice, Lyon et Marseille sont qualifiés, et ce sera la première fois en 10 ans que l’hexagone place trois de ses représentants en phase finale. Un résultat encourageant même si fragile, car les trois représentants de la Ligue 1 ont terminé à la deuxième place de leur groupe, et peuvent s’attendre à un gros morceau dès les 16e de finale. Autant dire que le chemin est encore long pour les clubs français qui rêvent de faire aussi bien que la saison dernière, où Monaco et Lyon étaient allés en demi-finale de Coupe d’Europe, pour la plus belle marque de l’indice UEFA tricolore depuis longtemps.