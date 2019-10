Indice UEFA : Sans le PSG, la France, c'est le Kazakhstan !

Dans : Coupe d'Europe, OL, PSG, LOSC, ASSE.

Cette saison, après la fin de la phase aller des phases de poule dans les Coupes d’Europe, sans le PSG et sans le bonus de simple présence en Ligue des Champions pour Lyon et Lille, la France aurait récupéré le même nombre de points UEFA sur le terrain que le Kazakhstan, et la Slovaquie, et aurait fait moins bien que la Norvège, l’Ecosse ou Chypre ! Les performances catastrophiques de Rennes, Saint-Etienne et Lille, l’élimination de Strasbourg en barrage et le parcours chaotique de l’OL, plombent l’indice UEFA de la France. Grâce au sans-faute du PSG, la France arrache la 10e place au classement de la saison, et n’est pas inquiétée pour sa cinquième place au général.

Mais en dehors de Paris, sur la phase de poule, les clubs français ne totalisent… qu’une seule victoire, celle de Lyon à Leipzig. Pour le reste, ce sont des défaites systématiques contre les nations mieux classées (Angleterre, Allemagne, Italie…) et des contre-performances également face à des équipes de pays moins réputés (Belgique, Ecosse, Roumanie, Ukraine…) Un constat frappant sur la faiblesse des représentants tricolores en Coupe d’Europe.