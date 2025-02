Indice UEFA ‍: Merci le PSG, la France sauve sa place

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

La saison européenne des clubs français reste positive, même si la défaite de Monaco a douché les belles ambitions tricolores cette semaine.

Les barrages de Ligue des Champions ont livré leur verdict cette semaine en ce qui concerne les matchs allers. Trois clubs français étaient engagés, avec une victoire pour le PSG de Dembélé, une défaite pour Brest qui affrontait les Parisiens, et un revers à domicile pour Monaco contre Benfica. Ce dernier résultat fait très mal car il empêche la France de faire une très belle opération au classement de la saison en cours. En effet, malgré les victoires du Club Bruges (contre l’Atalanta) et du Feyenoord (contre le Milan AC), la Belgique et les Pays-Bas sont assez loin derrière. La France conforte sa 6e place pour cette saison, à un point du Portugal. Mais si les résultats de l’aller se confirment, cela risque de continuer sans Brest et Monaco, ce qui portera tous les espoirs sur les épaules du PSG et de Lille. Les victoires valent de l’or à chaque tour passé, et il faudra être costaud dans les prochaines semaines.

✅ C'est terminé à Guingamp sur cette victoire parisienne (0-3) !



⚽️ Un but de @vitinha et un doublé de @dembouz dans ce play-off aller de @ChampionsLeague.

🔜 Match retour mercredi prochain au Parc des Princes (21h) !



🔴 ALLEZ PARIS 🔵#SB29PSG pic.twitter.com/O2QidyPuY1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 11, 2025

Au classement général de l’UEFA, sur les cinq dernières saisons, pas de souci en revanche la France est toujours chaudement installée à la 5e place, avec trois points d’avance sur les Pays-Bas.