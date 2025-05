Indice UEFA ‍: Merci le PSG, la France fonce sur l’Allemagne

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Grosse soirée ce mercredi soir au Parc des Princes avec la qualification du PSG face à Arsenal. Une victoire précieuse qui aide également l’indice UEFA français à grimper.

Dernier représentant français en Coupe d’Europe, le PSG ne s’est pas manqué en demi-finale retour de la Ligue des Champions. La grosse déception de l’élimination face au Borussia Dortmund la saison dernière a été digérée, et si tout n’a pas été parfait avec notamment un début de match compliqué, l’essentiel a été fait. En plus de la qualification, Paris s’est imposé 2-1 et remporte donc les deux matchs. Un carton plein qui lui permet de retrouver la finale de la Ligue des Champions, la deuxième de son histoire après celle un peu bizarre du Covid à l’occasion du Final 8 de Lisbonne. Mais surtout, c’est le football français qui a l’occasion d’être sacré dans trois semaines à Munich, en cas de succès contre l’Inter Milan.

La France revient tout proche de l'Allemagne

Avec ces deux victoires, et donc ce carton plein, le PSG aide la France à conforter sa cinquième place au classement de la saison et au classement général. Les clubs de l’hexagone se trouvent encore et toujours derrière les 4 gros, mais l’Allemagne n’ayant plus un seul représentant, l’écart se réduit au point d’être désormais de moins d’un point. La France est à 17,642, contre 18,421 contre l’Allemagne, avec donc l’espoir de se rapprocher encore plus en cas de victoire du PSG à Munich. Toutefois, même avec une victoire finale en Ligue des Champions, la France restera 5e cette saison.

Mais au classement des cinq dernières saisons, celui qui compte le plus, la France continue également de se rapprocher de l’Allemagne. La saison prochaine, les résultats de la saison 2020-2021 seront effacés, et la France récupérera ainsi 7 points sur l’Allemagne, pour n’être qu’à 7 longueurs de nos voisins allemands. Un rapprochement comme la France n’en avait plus connu depuis très longtemps.