Indice UEFA : L’OL et Lille appelés pour sauver la France

L'indice UEFA est bloqué à zéro cette semaine, et cela fait mal au classement. Seul un réveil de l'OL et du LOSC, et pourquoi pas de Nice, peut sauver les meubles et éviter une semaine catastrophique.

Semaine très compliquée pour les clubs français, qui ont pour la première fois fait un zéro pointé en Ligue des Champions. Le PSG, l’OM et Monaco ont tous perdus, ce qui rend leur avenir plus incertain avant la dernière journée. Mais surtout, cela fait zéro point pour l’indice UEFA de la France. Seule bonne nouvelle, les concurrents que sont les Pays-Bas (défaite du PSV) et et le Portugal (défaite du Benfica) n’ont pas fait mieux.

Pour le reste, cette 8e place à l’indice UEFA de cette saison n’augure tout de même rien de bon, et il va falloir aller chercher des points rapidement. L’OL , à Berne ce jeudi, et Lille, au Celta Vigo en soirée, vont essayer de redresser la barre. Il y a aussi Nice, bon dernier du classement avec zéro point, qui se voit offrir une opportunité de se réveiller avec la réception des Go Ahead Eagles, 28e.

Déjà qualifié, Strasbourg ne joue pas sachant que la phase de poule de la Conférence League est terminée. Les clubs encore en lice ce jeudi vont devoir sauver les meubles, pour éviter de voir des pays comme la Grèce, ou le Danemark, revenir sur les clubs tricolores.

Au classement sur les cinq dernières saisons, aucun changement au programme, la France conserve sa précieuse 5e place, même si l’idée de revenir sur l’Allemagne semble de plus en plus illusoire. Il y a 8 points d’écart entre les deux pays, et sur la saison en cours uniquement, la Bundesliga a pris 2,5 points d’avance sur la Ligue 1.