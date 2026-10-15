Indice UEFA : Le PSG rapproche la France du top 10

Indice UEFA : Le PSG rapproche la France du top 10

Coupe d'Europe
parCorentin Facy
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La belle victoire du PSG sur la pelouse de Manchester City (2-4) fait beaucoup de bien à l’indice UEFA de la France après les défaites de Lille et de Lens mardi.
Enfin une victoire pour un club français en coupe d’Europe cette semaine. Après les défaites de Lens contre le Sporting et de Lille à Arsenal, le Paris Saint-Germain était une fois de plus attendu en sauveur, mercredi soir sur la pelouse de Manchester City. Les hommes de Luis Enrique ont assumé leur rôle de locomotive de la Ligue 1 en venant à bout du vice-champion d’Angleterre en titre au terme d’un match spectaculaire (2-4).
Une victoire qui fait du bien à l’indice UEFA de la France sur la saison 2026-2027 puisque la France remonte au 11e rang. Il y a toutefois encore du travail à faire puisque sur la saison en cours, la Ligue 1 reste derrière des championnats comme la Grèce, l’Autriche, la Turquie, la Norvège et même l’Azerbaïdjan avec une moyenne de 4.357 points. Fort heureusement, le ranking UEFA de chaque pays est calculé sur la moyenne des cinq dernières saisons.

Le PSG porte la France à l'indice UEFA

Et dans ce classement, celui qui compte le plus, la France reste solidement installée à la cinquième place devant le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas et la Turquie. La Ligue 1, qui ne peut malheureusement pas compter en Europe sur d’autres locomotives que le PSG, a néanmoins un wagon de retard sur l’Allemagne, actuellement 4e. Le top 3 du ranking UEFA est complété par l’Espagne, l’Italie et enfin l’Angleterre, qui caracole de loin en tête avec 104.463 points. A titre de comparaison, la France compte 69.439 points malgré les deux sacres consécutifs du PSG en Ligue des Champions.
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