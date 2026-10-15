Indice UEFA : Le PSG rapproche la France du top 10

Les propos tenus par P Fonseca en conférence de presse sont honnêtes au sujet de Himbert si ça se passe bien il devrait rentrer contre Palace , mais il est encore trop tendre pour être titulaire .
Tiens ! Il y avait longtemps, c'est reparti pour un nouvel épisode ?
Ce n'est pas un prono c'est ton envie, nuance....
City n'est plus du tout un monstre... ce qui n'enleve rien a la masterclass du PSG, mais city les resultats sont en trompe l 'oeil sur le debut de saison par rapport au x contenus
Et " Un " qui a démontré pourquoi le PSG l'a recruté c'est Akliouche monstrueux hier , en défense ,, en attaque et quel BUT ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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Ensemble, partout. ❤️🔥💙