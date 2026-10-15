Indice UEFA : Le PSG rapproche la France du top 10

La belle victoire du PSG sur la pelouse de Manchester City (2-4) fait beaucoup de bien à l’indice UEFA de la France après les défaites de Lille et de Lens mardi.

Enfin une victoire pour un club français en coupe d’Europe cette semaine. Après les défaites de Lens contre le Sporting et de Lille à Arsenal, le Paris Saint-Germain était une fois de plus attendu en sauveur, mercredi soir sur la pelouse de Manchester City. Les hommes de Luis Enrique ont assumé leur rôle de locomotive de la Ligue 1 en venant à bout du vice-champion d’Angleterre en titre au terme d’un match spectaculaire (2-4).

Une victoire qui fait du bien à l’indice UEFA de la France sur la saison 2026-2027 puisque la France remonte au 11e rang. Il y a toutefois encore du travail à faire puisque sur la saison en cours, la Ligue 1 reste derrière des championnats comme la Grèce, l’Autriche, la Turquie, la Norvège et même l’Azerbaïdjan avec une moyenne de 4.357 points. Fort heureusement, le ranking UEFA de chaque pays est calculé sur la moyenne des cinq dernières saisons.

Le PSG porte la France à l'indice UEFA