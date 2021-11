Indice UEFA : La France vers une saison historique ?

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Tout n’a pas été parfait pour les clubs français en Coupe d’Europe cette semaine, mais les résultats demeurent globalement positifs.

L’OL, le PSG, Monaco et Rennes se sont qualifiés avant la dernière journée de leur poule. Lille a remporté une victoire précieuse et peut encore y croire, tandis que l’OM quitte en revanche l’Europa League. Ce bilan reste salutaire puisqu’il permet enfin à la France de se mêler, pour le moment, à la lutte avec les meilleurs pays d’Europe. Avant la dernière journée des poules, la France occupe la 3e place pour cette saison, derrière l’Angleterre et les Pays-Bas, mais devant l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal. De quoi creuser l’écart avec le concurrent lusitanien, qui lutte avec la France depuis des années pour la fameuse 5e place au classement UEFA sur les 5 dernières saisons.

⭐ Un doublé pour notre Gone @rayan_cherki lors du succès face à Brondby (1-3) !



Il est logiquement élu Homme du match de ce #BIFOL, avec plus de 9⃣0⃣ % des votes !

Mais si les clubs tricolores continuent sur cette lancée, ce pourrait bien être une aventure historique pour les pensionnaires de Ligue 1. En effet, alors que le mois de novembre n’est pas encore fini, la France a déjà inscrit 11,916 points, soit son deuxième meilleur total des 10 dernières années. Seule la saison 2016-17, qui avait vu Monaco aller en demi-finale de la C1 et l’OL en faire de même en C3, est d’un meilleur acabit (14,416). Avec déjà du beau monde pour la suite, et une Coupe d’Europe en plus avec la Conférence League que pourrait aussi fréquenter l’OM (même si les bonus de qualification y sont moindres), l’idée de se faufiler au milieu des plus grands championnats d’Europe pourrait en tout cas récompenser le jeu en nette amélioration vue en Ligue 1 depuis le début de la saison.