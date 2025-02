Indice UEFA ‍: La France se prend une double claque

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

La France a perdu une place au profit de la Belgique au classement de cette saison de l'indice UEFA. Le danger est bien là, avec la folle remontée des Pays-Bas également.

Pas de clubs français en lice ce jeudi en Coupe d'Europe. L’OL est déjà qualifié pour les 1/8e de finale de l’Europa League, dont Nice a été piteusement éliminé. Et en Conférence League, Lens a fait encore pire en ne passant même pas les barrages. Résultat, chez les concurrents de la France pour l’indice UEFA de cette saison, on s’est régalé. Si le Portugal a perdu le FC Porto battu à l’AS Roma, les Lusitaniens restent loin devant à la 4e place avec 16,050 points. C’est la Belgique qui fait la grosse opération de la soirée.

Même si nos voisins ont perdu trois clubs, La Gantoise et l’Union Saint-Gilloise se sont imposés, et Anderlecht a fait match nul. Néanmoins, le parcours de ces trois équipes est terminé, mais cela fait toujours 15,250 points pour la Belgique. De quoi passer devant la France, qui reste à 14,857 points et passe donc 7e pour le moment, et voit les Pays-Bas se rapprocher. En effet, l’Ajax Amsterdam et l’AZ Alkmaar sont passés, contrairement à Twente, et les Néerlandais sont encore quatre en course, tout en étant quasiment à égalité avec la France avec 14,750 points.

L'Europa League importante

Au classement des cinq dernières saisons, et c’est le plus important, la France reste 5e mais les Pays-Bas reviennent fort et peuvent encore marquer de gros points avec quatre clubs en lice, contre trois pour la France. Un match OL-Ajax Amsterdam est possible au prochain tour d’Europa League, et il pourrait être crucial.