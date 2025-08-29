Indice UEFA ‍: La France s'inquiète déjà

Dans : Coupe d'Europe.

Par Quentin Mallet

En marge du lancement des phases de championnat des trois compétitions européennes, la France accuse déjà d'un léger retard sur les Pays-Bas et le Portugal au coefficient UEFA pour l'exercice 2025-2026. Rien d'insurmontable pour autant.

Hier jeudi 28 août au soir, les clubs français ont pu découvrir la liste de leurs adversaires pour la phase de championnat de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain, l'OM et l'AS Monaco sont prévenus, du lourd s'annonce. Toutefois, la France aurait pu avoir jusqu'à quatre représentants cette saison. Mais faute d'une qualification de l'OGC Nice lors des tours préliminaires, il n'en aura que trois. Une élimination qui a d'ailleurs déjà des conséquences puisque les Aiglons ont été sortis par le Benfica, un club portugais. A une petite vingtaine de jours du coup d'envoi des compétitions européennes, un premier bilan peut déjà être dressé en ce qui concerne le coefficient UEFA de la France.

La France en retard sur les Pays-Bas et le Portugal

LdC : Le PSG avec le Bayern et le Barça https://t.co/K5aj4mcbR3 — Foot01.com (@Foot01_com) August 28, 2025

La qualification du Benfica pour la phase de championnat au détriment de Nice coûte cher à la France et profite au Portugal. En parallèle, le SC Braga a passé trois tours préliminaires avec cinq victoires et un nul pour se qualifier en Ligue Europa. Au classement en cours, le Portugal est le quatrième meilleur club en Europe avec 4800 points déjà acquis. Mais ce n'est pas tout. Car derrière, les Pays-Bas rattrapent légèrement leur retard aussi, grâce à Utrecht et l'AZ Alkmaar qui ont tous deux passé trois tours, respectivement pour la C3 et la C4. Au total, les Néerlandais cumulent, eux, 3916 points au classement en cours. Un total là aussi plus élevé que celui de la France qui ne compte que 2785 points et une 20e place au coefficient UEFA de l'exercice 2025-2026.

Heureusement, l'histoire est encore loin d'être terminée. La France compte sept représentants en Coupe d'Europe (3 en Ligue des champions, 3 en Ligue Europa et 1 en Ligue Europa Conférence) et aura plus d'une fois l'occasion de reprendre de l'avance sur ses deux concurrents de derrière. Au classement général des nations, la France est toujours 5e en ayant un écart similaire avec les Pays-Bas, 6e, et l'Allemagne, 4e. La victoire finale du Paris Saint-Germain en Ligue des champions la saison dernière donnera certainement un bel élan au football français.