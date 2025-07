Indice UEFA ‍: L'OL tabasse l'OM

Dans : Coupe d'Europe.

Par Corentin Facy

L’indice UEFA des clubs a été mis à jour cette semaine par l’instance européenne et sans surprise, le PSG caracole en tête chez les clubs français. On notera par ailleurs que l’OL est toujours devant l’OM.

Avec sa victoire en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a fait le plein de points en 2024-2025. En récoltant 33.500 points la saison dernière, le club de la capitale est sixième derrière Liverpool, Manchester City, l’Inter, le Bayern Munich et le Real Madrid. Pour rappel, l’instance utilise les résultats des cinq dernières saisons de coupe d’Europe pour calculer l’indice UEFA de chaque club. Pour trouver trace d’un second club français, il faut descendre jusqu’à la 26e place et c’est le LOSC qui suit le Paris Saint-Germain avec un total de 58.000 points dont 24.000 la saison dernière grâce à un parcours très honorable en Ligue des Champions. L’écart est immense avec les deux clubs français suivants, 42e et 44e. Il s’agit sans surprise de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille.

L'OL toujours devant l'OM au classement UEFA

Suite à la décision de l’UEFA, l’OL jouera bien l’Europa League la saison prochaine 💫🔴🔵 pic.twitter.com/9nTMlXHHTr — Olympique Lyonnais (@OL) July 11, 2025

Cela peut d’ailleurs surprendre mais les Gones sont devant les Phocéens et cela malgré leur absence de participation à une coupe d’Europe en 2022-2023 puis en 2023-2024. Le beau parcours de la saison dernière en Europa League a permis à l’OL de récupérer 22.750 points pendant que l’OM ne disputait que la Ligue 1. Lyon a donc une légère avance sur Marseille (43.750 points contre 42.000 points). L’AS Monaco est juste derrière l’équipe de Roberto De Zerbi à la 45e place avec 41.000 points. Un ranking UEFA que les clubs français qualifiés en coupe d’Europe tenteront d’améliorer la saison prochaine dans le but de laisser la France devant les Pays-Bas au classement des nations. Avec 65.177 points, la Ligue 1 a conforté son avance sur son concurrent néerlandais la saison dernière mais figure toujours loin derrière l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et l’Angleterre.