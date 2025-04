Indice UEFA ‍: L’Angleterre a gagné

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Les clubs anglais seront un de plus en Ligue des Champions la saison prochaine, leur avance au classement étant colossale.

Après avoir perdu Manchester City et Liverpool, Aston Villa est en danger de se faire sortir de la Ligue des Champions. Mais pour le reste, sur les 7 équipes engagées, les formations de Premier League sont impressionnantes et pourraient rafler toutes les Coupes d’Europe cette saison. Chelsea se balade en Conférence League, Tottenham et Manchester United sont bien calés en Europa League, et Arsenal a frappé fort contre le Real Madrid en Ligue des Champions.

Résultat, l’Angleterre est assurée d’avoir un club de plus en Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui bénéficiera au 5e de la Premier League. Outre Liverpool et Arsenal, qui sont déjà assurés de disputer la C1 l’an prochain, Nottingham Forest est bien parti, et les deux dernières places se joueront donc entre Chelsea, Newcastle, Manchester City et Aston Villa. Un vrai succès pour le meilleur championnat du monde, qui caracole aussi en tête du classement général de l’indice UEFA avec 15 points d’avance sur l’Italie.