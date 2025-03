Indice UEFA ‍: Deux très bonnes nouvelles pour la France

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

La tendance commençait à dangereusement s’inverser dans le classement des cinq dernières saisons à l’indice UEFA, décisif pour l’obtention d’un quatrième club en Ligue des Champions.

Mais ce mardi a enfin permis de souffler. En effet, dans un premier temps, le PSV Eindhoven a explosé en vol face à Arsenal avec une déculottée 1-7 à domicile, deux semaines après l’exploit face à la Juventus. Autant dire que la qualification pour les quarts de finale est quasiment à conjuguer au passé. Les Pays-Bas font chou blanc avec la formation de Peter Bosz, tandis que la France prend un point précieux. Meilleur club français cette saison, le LOSC a tenu un solide match nul 1-1 à Dortmund, tant au niveau du jeu que du score. Une qualification dans une semaine ferait un bien fou aux Nordistes et au football français pour repousser les assauts des clubs néerlandais. Pendant ce temps, le Feyenoord Rotterdam recevra l'Inter Milan.

𝑭𝒊𝒆𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒖𝒔 😍



Vous avez fait briller nos couleurs ❤️🤍



Rendez-vous à la maison mercredi pour mettre le 𝑭𝑬𝑼 🔥#BVBLOSC — LOSC (@losclive) March 4, 2025

Sur le classement de la saison en cours, il manque encore quelques points pour aller chercher la Belgique et le Portugal, et le PSG ainsi que l’OL doivent jouer leur rôle mercredi et jeudi pour améliorer le score pour le moment correct de cette saison.