TV ‍: Shakhtar Donetsk - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

En difficulté sur les compétitions nationales depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille veut profiter du retour de l’Europa League pour retrouver le sourire.

Quelle heure pour Shakhtar Donetsk – OM ?

Éliminé de la Coupe de France et lâché dans la course au podium en L1, le club phocéen n’a pratiquement plus qu’une seule compétition pour vibrer un peu en cette deuxième partie de la saison. Il s’agit de l’Europa League. Mais pour continuer son aventure en Coupe d’Europe, l’OM devra se défaire du Shakhtar Donetsk lors des barrages. Le match aller se disputera ce jeudi 15 février à 18h45 au Volksparkstadion d’Hambourg en Allemagne.

Sur quelle chaîne suivre Shakhtar Donetsk – OM ?

Lens ayant été choisi pour être diffusé en clair et en gratuit pour ces barrages aller avec son match contre Fribourg, la rencontre de Marseille sera à suivre sur une chaîne payante. Puisque ce Donetsk – OM sera diffusé sur RMC Sport 1.

La compo probable de l’OM contre le Shakhtar Donetsk :

À cinq points des places européennes en championnat, l’OM traverse une période difficile avec cinq matchs de suite sans la moindre victoire. Autant dire que l’équipe marseillaise ne va pas aborder ce match contre le Shakhtar avec beaucoup de confiance. Malgré tout, face au club ukrainien, qui n’a plus joué de match officiel depuis sa sortie de la Ligue des Champions en décembre dernier, le groupe de Gennaro Gattuso fera tout son possible pour ramener un bon résultat avant le retour au Vélodrome la semaine d’après. Pour ce match, l’entraîneur italien devra composer sans Rongier, ni Garcia et Onana (pas qualifiés).

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Meite, Gigot, Balerdi, Merlin - Ounahi, Harit - Ndiaye, Aubameyang, Moumbagna.