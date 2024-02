TV ‍: OM - Shakhtar Donetsk, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Une semaine après avoir concédé le nul dans les dernières secondes de jeu face au Shakhtar Donetsk, l’Olympique de Marseille va tenter de valider sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Europa League au Vélodrome.

Quelle heure pour OM – Shakhtar Donetsk ?

Éliminé de la Coupe de France et distancé dans la course pour le podium en L1, le club phocéen n’a plus que la Coupe d’Europe pour embellir sa fin de saison. Mais suite au nul subi en Allemagne la semaine dernière (2-2), l’OM va devoir battre Donetsk pour poursuivre sa route en C3. Ce barrage retour se jouera ce jeudi 22 février à 21h00 au Stade Vélodrome.

Sur quelles chaînes suivre OM – Shakhtar Donetsk ?

Après Lens la semaine passée, c’est Marseille qui sera à l’affiche de ce jeudi. Puisque ce barrage retour de l’Europa League entre l’OM et le Shakhtar sera proposé au grand public, sachant qu’il sera diffusé sur W9, mais aussi sur Canal+ Foot.

La compo probable de l’OM contre Shakhtar Donetsk :

Dans le dur depuis le début de l’année 2024, avec très peu de victoires au compteur, l’OM veut impérativement connaître les huitièmes de finale de l’Europa League en mars prochain. Mais pour cela, Marseille devra dominer Donetsk, et éviter la grosse déconvenue vécue par Rennes au même stade de la compétition la saison passée contre le club ukrainien. Pour cela, Gennaro Gattuso pourra compter sur un groupe assez fourni, sans Garcia, Sarr ou Rongier.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Gigot, Balerdi, Merlin - Harit, Kondogbia, Ounahi - Moumbagna, Aubameyang, Ndiaye.