TV ‍: AEK Athènes - OM, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Par Alexis Rose

À la peine en Ligue 1, l’Olympique de Marseille espère reprendre un nouveau bol d’air frais en Europa League à l’occasion de son déplacement sur la pelouse de l’AEK Athènes cette semaine.

Quelle heure pour AEK Athènes – OM ?

Plongé dans le ventre mou du championnat de France à cause d’une série de mauvais résultats, l’OM se doit de garder la tête en Europa League. Leader de son groupe, Marseille veut se rapprocher d’une qualification pour la phase finale. Mais pour cela, il faudra que le club phocéen fasse un bon résultat en Grèce. Ce match contre l’AEK se jouera ce jeudi 9 novembre à 21 heures à l’OPAP Arena d’Athènes.

Sur quelles chaînes suivre AEK Athènes – OM ?

Comme tous les matchs européens de cette saison, cette rencontre de l’Olympique de Marseille face à l’AEK Athènes sera accessible au plus grand nombre sachant que ce match sera diffusé en clair et en gratuit sur W9. Sur la chaîne de la TNT, les commentaires seront assurés par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri. Ce AEK-OM sera également diffusé sur Canal+ Foot.

AEK Athènes / OM sur W9 ce jeudi à 21h pour la J4 d'Europa League.

La compo probable de l’OM contre l’AEK Athènes :

Bien loin de ses objectifs en Ligue 1, avec déjà dix points de retard sur le podium avec l’Olympico contre l’OL à jouer en retard, l’OM s’en sort par contre plutôt bien en Europa League. Après deux nuls contre l’Ajax (3-3) et Brighton (2-2) pour débuter, Marseille a dominé l’AEK au match aller au Vélodrome (3-1). Un succès que les Olympiens essayeront de reproduire dans un contexte plus difficile en Grèce. Mais si l’OM veut rester premier de sa poule, un bon résultat doit tomber face à l’AEK. Pour ce rendez-vous, Gennaro Gattuso devra composer sans Ounahi.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi - Harit, Rongier, Kondogbia - Ndiaye, Vitinha, Sarr.