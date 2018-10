OM-Lazio : Le bus de Rome caillassé à Marseille...

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OM, Serie A.

Suite aux affrontements entre supporters de l'OM et ceux de la Lazio mercredi dans le centre de Marseille, la délégation italienne a reçu un accueil très froid pour son arrivée au Stade Vélodrome, ce jeudi soir avant leur match d'Europa League. Puisque le bus laziale a été caillassé avant d'entrer dans les entrailles de l'enceinte du boulevard Michelet... Une scène qui a inquiété et étonné les joueurs et les dirigeants de Rome, qui ont ensuite pris en photos les impacts de pierres constatés sur les vitres de leur bus.