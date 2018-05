OM-Atlético : Une sécurité énorme et historique au Parc OL

Dans : Europa League, OM, Liga, OL.

À l'occasion de la finale de l'Europa League entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético Madrid au Groupama Stadium de Lyon, la préfecture du Rhône a décidé de déployer un énorme dispositif de sécurité.

Du fait de la rivalité entre l'OM, le premier club finaliste, et l'OL, le club qui reçoit la finale, mais aussi entre les supporters marseillais et madrilènes, qui ont connu quelques tensions au Stade Vicente-Calderon en 2008, le match européen de mercredi est classé « à risque ».

Par conséquent, le préfet du Rhône a mis les petits plats dans les grands pour assurer la sécurité de ce match au Parc OL. Ainsi, 1 250 policiers, gendarmes et CRS seront mobilisés à Lyon, soit deux fois plus que lors des matchs de l'Euro 2016, selon Radioscoop. Et pour que cette rencontre « reste avant tout une fête », 1 300 stadiers et de l'OL et de l'OM seront présents autour du Groupama Stadium, accompagnés d'un hélicoptère de la gendarmerie et de deux canons à eau.

Concernant les supporters, les déplacements seront organisés afin qu'ils ne se croisent pas avant la rencontre. Pour éviter tout débordement entre les fans des deux finalistes et ceux de l'OL, un dispositif spécial sera donc mis en place sur l'autoroute A7, par laquelle les 11 500 supporters de l'OM et ceux de Madrid vont arriver au stade. À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel !