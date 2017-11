OL-OM-OGCN : Des félicitations inhabituelles pour Pierre Ménès

Dans : Europa League, OL, OM, OGCN.

Consultant sans langue de bois du paysage footballistique, Pierre Ménès n’hésite pas à dégainer quand il voit quelque chose qui ne lui plait pas.

Mais cela fonctionne aussi dans l’autre sens, et c’est le cas pour ce jeudi soir. Les clubs français ont réalisé une belle prestation d’ensemble pour cette avant-dernière journée d’Europa League. Lyon et Nice ont gagné et se sont qualifiés, tandis que l’OM est allé chercher un précieux match nul à l’extérieur. Et ces performances, les clubs tricolores les ont obtenues en alignant des équipes les plus performantes possibles, ce qui n’a pas toujours été le cas dans cette épreuve. Pierre Ménès a donc profité du carton de l’OL face à Limassol pour rappeler que, même si cela ne peut pas toujours être le cas, aligner l’équipe-type facilitait quand même tout de suite les choses en Coupe d’Europe.

« Enfin le carton du soir est à mettre à l’actif de l’OL, qui a étrillé l’Apollon Limassol au Groupama Stadium. Génésio avait lui aussi décidé d’aligner la grosse équipe et c’est à souligner. Je suis le premier à critiquer les clubs français qui ne jouent pas le jeu de cette Europa League, cette fois les trois coachs ont fait des choix clairs. C’est plus facile quand on est en course pour la qualif’ à deux matchs de la fin, mais c’est déjà un gros progrès par rapport à ce qu’on a pu connaître dans un passé récent », a livré le consultant de Canal+, qui se souvient que, ces dernières années, Nice, Bordeaux ou Lille se sont faits éjecter de la Coupe d’Europe après avoir clairement snobé des matchs.