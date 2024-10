Clément Turpin humilié par Mourinho

Dans : Europa League.

Par Corentin Facy

José Mourinho s’est lâché au moment de commenter la prestation de Clément Turpin lors du match entre Fenerbahçe et Manchester United, avec une ironie que l’arbitre français risque de ne pas apprécier.

Jeudi soir, Fenerbahçe a tenu en échec Manchester United lors de la troisième journée de l’Europa League. Un match arbitré par Clément Turpin, lequel s’est fait remarquer en expulsant José Mourinho en fin de match. L’arbitre français a mis un carton rouge au Special One, beaucoup trop vindicatif pour exiger un penalty en faveur de son équipe après un contact léger entre Manuel Ugarte et Bright Osayi-Samuel. Interrogé par les journalistes sur cette action, José Mourinho a d’abord tout gardé pour lui, refusant de se prononcer sur le potentiel penalty. Ensuite relancé, l’ancien entraîneur du Real Madrid et de Chelsea n’a pas pu se retenir de se moquer ouvertement de Clément Turpin avec une énorme ironie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester United (@manchesterunited)

« L’arbitre m’a dit quelque chose d’incroyable. Il m’a dit qu’il pouvait voir en même temps l’action dans la surface de réparation et mon comportement sur la ligne de touche. Je l’ai félicité parce qu’il est absolument incroyable, il a une vision périphérique pendant le match. A 160 km/h, il arrive à avoir un œil sur la situation du penalty et un œil sur le banc et mon comportement. C’est l’explication qu’il m’a donnée. C’est pour ça que c’est l’un des meilleurs arbitres du monde » s’est moqué José Mourinho, qui n’est sans doute plus le grand entraîneur qu’il a été par le passé mais à qui on ne peut pas enlever ses punchlines légendaires. Et sur ce point, le Special One est toujours le numéro un. Avec un peu d’humour, cela pourrait même faire rire Clément Turpin.