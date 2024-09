EL ‍: Un point amer pour Nice

Dans : Europa League.

Par Mehdi Lunay

Ligue Europa, phase de ligue, 1ère journée

Allianz Riviera

Nice-Real Sociedad 1-1

Buts : Rosario (45e) pour Nice ; Barrenetxea (18e) pour la Real Sociedad

Après son festival offensif de vendredi soir contre l'ASSE, Nice n'a pas autant souri contre la Real Sociedad. Accrochés 1-1, les Aiglons ont été trop inefficaces. Ils ont même manqué un penalty.

Avec un effectif riche de plusieurs pépites, un superbe 8-0 contre l'ASSE et un adversaire basque en crise, Nice débutait sa Ligue Europa avec ambition. Les hommes de Franck Haise mettaient vite le pied sur le ballon mais les occasions n'étaient pas nombreuses. Seul Moukoko faisait frissonner l'Allianz Riviera d'une frappe trop croisée. Pire, sur un contre bien mené, la Real Sociedad ouvrait le score. Barrenetxea nettoyait la lucarne de Bulka pour inscrire le premier but des Basques depuis un mois. Nice se réveillait enfin et mettait une forte pression sur le but espagnol. Profitant d'une mauvaise relance, Pablo Rosario égalisait juste avant la pause d'une belle frappe croisée.

⏱ 45'



PAAAAAAABL⚽ R⚽SARI⚽ D'UNE SUPERBE FRAPPE CROISIÈRE DANS LA SURFACE ! Le Gym égalise au meilleur des moments, l'@AllianzRiviera explose ❤🖤



1⃣-1⃣ #OGCNRealSociedad | #UEL — OGC Nice (@ogcnice) September 25, 2024

Nice poursuivait sur sa lancée au retour des vestiaires. Dante subissait un tirage de maillot dans la surface adverse. L'arbitre accordait un penalty après visionnage de la VAR. Mais, Evann Guessand écrasait trop sa frappe et Remiro repoussait facilement le tir. Nice avait laissé passer sa chance de l'emporter, subissant même un réveil tardif de la Real Sociedad. Les deux équipes étaient trop imprécises pour prendre l'avantage, se quittant sur un nul 1-1. Un point qui reste correct pour les Aiglons face à l'un de leurs adversaires les plus coriaces du premier tour.