EL ‍: Nice prend l’eau face à la Lazio

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

2e journée de la phase de ligue de l’Europa League :

Stade olympique de Rome.

Lazio - Nice : 4-1.

Buts : Pedro (20e), Castellanos (35e, 53e) et Zaccagni (65e sur penalty) pour la Lazio ; Boga (41e) pour Nice.

LE MAGNIFIQUE BUT NIÇOIS ⚽️



Boga réduit le score à la suite d'un superbe une-deux !#LazioOGCN | #UEL pic.twitter.com/78sdJA907L — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2024

Une semaine après son bon match nul contre la Real Sociedad (1-1), Nice a complètement pris l’eau (dans tous les sens du terme) ce jeudi soir à Rome. Malgré un but pour l’honneur de Boga en fin de première période, l’OGCN s’est fait surclasser par la Lazio à cause notamment d’un joli but de l’ancien du Barça Pedro et d’un doublé de Castellanos.

⏱ Fin du match à Rome. Dans des conditions météorologiques compliquées, le Gym s'incline sur la pelouse de la Lazio.



Prochain rendez-vous dès dimanche en @Ligue1 avec la réception du PSG 🏟#LazioOGCN | #UEL pic.twitter.com/mWmatrI9uD — OGC Nice (@ogcnice) October 3, 2024

Si la Lazio prend la tête de l’Europa League, les Aiglons de Franck Haise sortent des places qualificatives (26e sur 36) avec un seul petit point en deux journées. Nice tentera de se racheter après la trêve internationale d'octobre contre Ferencvaros.