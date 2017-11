OL-Everton : Bonnes nouvelles pour Cuco Martina

Dans : Europa League, OL, Coupe d'Europe.

Evacué sur civière et resté au sol pendant de longues minutes, Cuco Martina a pu regagner le reste de ses coéquipiers d’Everton ce jeudi soir, et prendre l’avion en direction de l’Angleterre. Après cette énorme frayeur, le joueur des Toffees a effectué des examens rassurants et a finalement reçu le feu vert médical pour être libéré et en être a priori quitte pour une très grosse frayeur.