MU-OL ‍: Paulo Fonseca insiste, Akouokou titulaire à Manchester

Dans : Europa League.

Par Quentin Mallet

Dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais se déplace à Old Trafford pour y affronter Manchester United. Après un match aller à rebondissements (2-2), les deux équipes s'apprêtent à disputer leur billet pour les demi-finales. A quelques heures de la rencontre, RMC Sport a dévoilé la composition de l'OL choisie par Paulo Fonseca. L'entraineur portugais n'a pas innové et n'a fait aucun changement par rapport à la composition du match aller. À noter toutefois la nouvelle titularisation de Paul Akouokou, qui démarre une rencontre pour la deuxième fois seulement depuis le 6 décembre 2023. Et à chaque fois contre le club anglais.

OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Cherki, Akouokou, Veretout, Almada, Tolisso - Mikautadze.