MU-OL ‍: Ils ont quitté Old Trafford à 2-4, « ‍ils sont dévastés ‍»

Par Quentin Mallet

Menés 4 buts à 2 à dix minutes de la fin de la prolongation, Manchester United est parvenu à renverser totalement l’Olympique Lyonnais en inscrivant trois buts en six minutes. A l’issue de la rencontre, Ruben Amorim a adressé un mot aux supporters partis avant la fin du match.

Manchester United et l’Olympique Lyonnais avaient apparemment rendez-vous avec l’histoire ce jeudi 17 avril. Après un match nul 2-2 récolté au Groupama Stadium à l’aller, Red Devils et Gones s’affrontaient au théâtre des rêves pour aller chercher leur billet pour les demi-finales. Le spectacle n’a pas manqué : à la mi-temps, les Mancuniens menaient 2-0 avant que les Lyonnais ne refassent leur retard en fin de match et provoquent une prolongation.

Réduits à 10, les hommes de Paulo Fonseca ont même cru filer vers la victoire en inscrivant deux buts en prolongation. Mais dans un Old Trafford bouillonnant, ceux de Ruben Amorim ont inversé la tendance en inscrivant trois buts dans les six dernières minutes du match. À l’issue de la victoire, l’entraineur portugais a tenu à toucher deux mots aux supporters partis lorsque l’OL menait 2-4.

« Ils seront dévastés »

« J'ai regardé à nouveau le documentaire de 1999 pour avoir un peu d'inspiration pour ces moments. C'était une soirée formidable. 4-2 avec un joueur en moins, on pensait que c'était fini, mais ici, ce n'est jamais fini. J'avais le sentiment qu'ici tout était possible. Je compatis avec les gens qui ont dû partir à 4-2 à cause des bouchons, ils seront dévastés. Nous savons que nous sommes en sous-performance et que nous méritons toutes les critiques, mais nous avons encore l’occasion de faire quelque chose de spécial de cette saison », a déclaré Ruben Amorim après la rencontre, dans des propos repris par BBC Sport.

Après cette victoire retentissante, Manchester United retrouvera l’Athletic Club en demi-finale de la Ligue Europa. Une nouvelle étape délicate à aborder, mais étant donné que ce chemin est la dernière occasion pour les Red Devils de se qualifier pour prochaine Ligue des champions, on peut se douter que le spectacle sera là encore au rendez-vous.