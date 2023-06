L’arbitre Anthony Taylor secoué, la colère gronde

Dans : Europa League.

Par Eric Bethsy

Battue par le FC Séville en finale de la Ligue Europa (1-1, 4-1 t.a.b.) mercredi, la Roma n’a pas digéré sa défaite. Après la rencontre, son entraîneur José Mourinho a critiqué les décisions d’Anthony Taylor. Puis les supporters romains ont tenté de s’en prendre à l’arbitre anglais. Des incidents qui risquent de coûter cher au technicien.

Des images inacceptables. En quittant Budapest après la finale entre le FC Séville et la Roma, l’arbitre Anthony Taylor a eu affaire à des supporters romains remontés. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux et montrent son passage difficile, et les larmes de sa fille, au milieu de fans déchaînés. De quoi provoquer la colère de Rio Ferdinand qui ne comprend pas pourquoi l’UEFA n’a pas mieux assuré la sécurité de l’Anglais.

Ref Anthony Taylor, getting attacked at the airport by Roma fans 👊✈️ pic.twitter.com/nvuAFNCbR6 — Football Fights (@footbalIfights) June 2, 2023

« J'espère qu'Anthony Taylor et sa famille vont bien après ces conneries, a réagi l’ancien défenseur central sur Twitter. Comment a-t-on pu le laisser marcher sans sécurité ? Toutes les autorités doivent commencer à penser aux pires scénarios vu comment les choses se passent. Ces voyous devraient être tenus responsables le plus vite possible. » A priori, les supporters présents ne seront pas les seuls jugés fautifs. José Mourinho est également pointé du doigt, lui qui n’a pas tardé à lancer les hostilités après le coup de sifflet final.

L'UEFA pourrait sanctionner Mourinho

L’entraîneur de la Roma a commencé par critiquer les décisions d’Anthony Taylor en conférence de presse. « L’arbitre semblait Espagnol. Il nous mettait des jaunes de partout », a notamment lâché le Portugais, qui a ensuite attendu l’officiel dans le parking du stade pour lui donner son opinion. « C’est une putain de honte », peut-on entendre sur une autre vidéo. Nul doute que ce comportement n'a pas calmé les supporters italiens après la défaite. D’ailleurs, l’UEFA attend d’étudier le rapport d’Anthony Taylor avant d’éventuelles sanctions contre le coach ciblé par le Paris Saint-Germain. En tout cas, l'enquête est ouverte a fait savoir l'instance ce vendredi après-midi.