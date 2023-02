L'arbitrage français fait hurler en Europe !

Dans : Europa League.

Par Corentin Facy

Le match de jeudi soir entre la Fiorentina et Braga a donné lieu à une scène absolument lunaire au cœur de laquelle s’est trouvé un arbitre français.

Au sifflet pour le match entre la Fiorentina et Braga, l’arbitre français Benoit Bastien a été contraint de gérer une situation pour le moins délicate. A la 49e minute de ce barrage Conférence League. Cabral pensait égaliser pour la Fiorentina à 2-2. Coupant un centre à l’entrée des six mètres, le numéro neuf de la Fio a frappé, le ballon a été freiné par le gardien de Braga sur la ligne avant d’être dégagée. A cet instant, le but a été accordée à l’équipe italienne puisque selon la goal line technology, le ballon était bien entré dans le but entièrement et Benoit Bastien a logiquement suivi la technologie présente sur sa montre. Le coup d’envoi n’a toutefois pas été redonné immédiatement puisque Benoit Millot, en charge de la VAR, a alerté Benoit Bastien sur un gros doute en ce qui concerne le ballon, qui n’aurait peut-être pas entièrement franchi la ligne.

Arthur Cabral robbed, goal-line technology clearly shows that it went over the line, but VAR overturned it 🤔💀pic.twitter.com/hkG9RCyalK — Football Report (@FootballReprt) February 23, 2023

Pour la première fois dans l’histoire de l’assistance vidéo, Benoit Bastien est donc allé visionner les images afin de juger si le ballon avait entièrement franchi la ligne. Et chose totalement lunaire… l’arbitre français a déjugé la goal line technology en estimant après six minutes d’interruption que le ballon n’était pas entièrement entré, ce qui a provoqué la furie des Italiens qui heureusement se sont ensuite qualifiés. La polémique est quand même très vive en Italie car par la suite, les images 3D de la goal line technology ont montré que le ballon est bien rentré totalement pour quelques millimètres. Il est désormais question de savoir si ces images de synthèse sont bien fidèles à la réalité alors que sur les images réelles, il est tout simplement impossible de savoir si le ballon est entièrement entré. L’arbitrage français a en tout cas marqué jeudi soir l’histoire de la VAR avec une décision inexplicable qui ne manquera pas de faire débattre un long moment.