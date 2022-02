France-Portugal : L'OL contre Porto, Monaco face à Braga

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

Le tirage au sort des 1/8e de finale de la Ligue Europa a eu lieu ce vendredi midi au siège de l’UEFA.

Deux clubs français étaient concernés, à savoir l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. Le club de la Principauté a hérité d’un adversaire à sa porté avec le SC Braga, dans une confrontation qui aura son importance dans la bataille de l’indice UEFA entre la France et le Portugal. Même duel entre les deux pays, avec le match entre Porto et l’Olympique Lyonnais, qui représente une très belle affiche, puisque les Dragons viennent de sortir la Lazio Rome au Stade Olympique ce jeudi.

Les affiches des 1/8e de finale :

Glasgow Rangers - Etoile Rouge Belgrade

Braga - AS Monaco

Porto - Olympique Lyonnais

Ata. Bergame - Bayer Leverkusen

Sévilla - West Ham

FC Barcelone - Galatasaray

Leipzig - Spartak Moscow

Bétis Séville - E. Francfort