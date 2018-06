Eur : L'UEFA joue gravement avec les nerfs de l'OL et l'OM

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OL, OM.

Le site de l'UEFA est très clair, c'est jeudi dernier que la commission de discipline de l'instance européenne du football devait se pencher sur le cas de l'Olympique Lyonnais, suite aux incidents du match OL-Moscou en mars dernier, et de l'Olympique de Marseille, suite au comportement de ses supporters lors des deux matches contre Sazlbourg et de la finale contre l'Atlético Madrid. Oui mais voilà si l'UEFA a balancé une première série de sanctions suite à cette réunion du 31 mai, l'OL et l'OM ne sont pas concernés. Et pour cause.

Selon L'Equipe, et sans que l'on sache pourquoi le cas des deux clubs français a été retiré de l'ordre du jour du dernier rendez-vous et sera reprogrammé d'ici la fin du mois de juin. Rappelons que l'Olympique Lyonnais, sous le coup d'une interdiction de coupes européennes avec sursis suite aux incidents de l'an passé contre Besiktas, risque gros, certains de ses supporters ayant notamment été accusés de comportement raciste lors de la réception du CSKA Moscou en quart de finale de l'Europa League.

Pour l'Olympique de Marseille, il s'agit de faits moins graves qui concernent notamment l'utilisation de fumigènes, du vandalisme... Quoi qu'il en soit, les dirigeants des deux clubs doivent encore patienter en espérant que l'UEFA ne frappera pas trop fort.