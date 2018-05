Esp : Griezmann et l’Atlético, Ménès est dégoûté après l’OM

Dans : Europa League, OM, Liga.

Surclassé par l’Atlético Madrid (3-0) mercredi, l’Olympique de Marseille s’est heurté à un mur. Et à un international tricolore en grande forme.

On parle bien sûr d’Antoine Griezmann, double buteur lors de cette finale de l’Europa League. En tant qu’observateur français, Pierre Ménès se réjouit de la performance du natif de Mâcon. Sauf que le chroniqueur de CNEWS Matin ne supporte plus de voir l’ancien joueur de la Real Sociedad gâcher son talent au sein d’une formation aussi défensive.

« Évidemment, cette équipe ne pratique pas un jeu chatoyant et elle s’en fiche royalement. Elle se régale à engluer son adversaire dans un jeu défensif sans faille, a commenté le consultant. Mais quand on voit le niveau général des Madrilènes à Lyon et la prestation individuelle exceptionnelle d’Antoine Griezmann, on se dit que l’attaquant tricolore mérite d’évoluer dans une équipe plus offensive. »

L’Atlético, Ménès n’est pas fan

« Alors, j’entends déjà hurler les fans de l’Atlético, chanter l’air bien connu du "il n’y a que le résultat qui compte" et que l’équipe de Diego Simeone a disputé le match à sa main. Je ne dis pas le contraire. Permettez-moi juste de ne pas me régaler avec ça », a critiqué Pierre Ménès, qui ne serait pas contre un transfert de Griezmann au FC Barcelone cet été.