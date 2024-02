EL ‍: Toulouse fait peur au Benfica Lisbonne ‍!

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

En danger en championnat mais convaincant en Coupe d'Europe, Toulouse sera attendu au tournant à Lisbonne dans un gros match face au Benfica.

Ce jeudi, parmi les clubs français impliqués en Ligue Europa, le Toulouse Football Club sera attendu avec le déplacement au Benfica Lisbonne. Un match qui aura des allures d’affiches européennes, après avoir réussi à s’extirper d’une poule où figurait notamment Liverpool. Les Reds avaient même succombé au Stadium cet automne. Une preuve que les Violets sont pris au sérieux par le ténor portugais, plus habitué à la Ligue des Champions qu’à la Ligue Europa. Benfica et son entraineur Roger Schmidt se voulaient donc très prudents à l’heure de défier le dernier vainqueur de la Coupe de France.

Toulouse a impressionné dans sa poule

« L'ambition est de gagner le match. Je pense qu'il faut respecter l'adversaire et croire en nous. Toulouse a déjà montré qu'ils sont très réguliers en Ligue Europa, ils n'ont perdu qu'un seul match dans un groupe très relevé. Ils ont obtenu de bons résultats contre des adversaires très forts. On attend le meilleur Toulouse, un adversaire qui donnera tout pour obtenir un bon résultat. En Championnat de France, ils ont des hauts et des bas. Nous voulons faire un bon résultat », a prévenu le coach allemand des Aigles.

Benfica Lisbonne, habitué à bénéficier d'un grand soutien populaire quand il évolue en France, va en tout cas se heurter à une délégation violette au stade de la Luz, puisque 3000 fans toulousains sont attendus. « Oui, je me souviens qu'au coup de sifflet final à Anfield, nos fans étaient incroyables. J'espère qu'ils seront encore avec nous, y compris ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement », a livré l’entraineur du TFC Carles Martinez Novell, même si Toulouse espère certainement un autre dénouement qu’à Anfield, où son équipe s’était inclinée 5-1 face à Liverpool.