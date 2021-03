EL : Tottenham et Arsenal ont un pied en quarts

Dans : Europa League.

Lors de la fin des matchs aller des huitièmes de finale de l’Europa League, Arsenal, l’AS Rome et Tottenham ont fait respecter leur rang.

Suite aux belles performances de l’Ajax ou de Villarreal, quatre autres clubs ont pris une belle option pour les quarts de finale ce jeudi soir. L’AS Rome en tête, vu que le club italien a largement dominé le Shakhtar Donetsk (3-0), grâce à Pellegrini (23e), El Shaarawy (73e) et Mancini (77e). À domicile, Tottenham a également rempli sa mission (2-0). Avec un doublé de Kane (25e, 70e), les Spurs de José Mourinho ont pris une longueur d’avance sur le Dinamo Zagreb avant le match retour en Croatie la semaine prochaine.

Arsenal, de son côté, a également posé un pied en quarts en dominant Olympiakos en Grèce (3-1), par l'intermédiaire d’Odegaard (34e), Gabriel (79e) et Elneny (85e). Et dans le dernier match de la soirée, Grenade a fait dégoupiller Molde (2-0) via Molina (26e) et Soldado (76e).