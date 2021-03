EL : L'AC Milan joue un mauvais tour à Manchester United

Dans : Europa League.

Pour lancer cette soirée d’Europa League, Villarreal et l’Ajax ont fait un grand pas vers les quarts de finale, alors que le Milan AC a arraché un nul sur la pelouse de Manchester United.

Le choc de 18h55 opposait Manchester United à l’AC Milan. Si le club anglais pensait tenir une victoire, par l'intermédiaire de Diallo (50e), la troupe de Stefano Pioli quittait finalement Old Trafford sur un nul (1-1), grâce à la réalisation de Kjaer dans le temps additionnel (92e).

Dans les autres rencontres majeures, Villarreal n’a fait qu’une bouchée du Dynamo Kiev en Ukraine (2-0 - Torres 30e, Albiol 52e). Comme l’Ajax, tombeur du LOSC au tour précédent, qui a largement dominé les Young Boys (3-0), avec Klaassen (62e), Tadic (82e) et Brobbey (92e). Et dans l’ultime rencontre de cette première tranche horaire, le Slavia Prague et les Glasgow Rangers se sont quittés sur un nul (1-1).