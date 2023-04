EL : Séville humilie Manchester United, la Juve en demies

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Lors des quarts de finale retour d’Europa League, le FC Séville a créé la surprise en sortant Manchester United dans un match fou, alors que la Juventus a fait le travail.

Une semaine après un nul malheureux à Old Trafford (2-2), Manchester United se devait de l’emporter à Séville pour assumer son statut de favori de cette C3. Sauf que le club de Premier League s'est fait corriger par un doublé d'En Nesyri (8e), qui profitait des boulettes de Maguire et de De Gea, et à un but du Français Badé (47e). En demi-finales, l’équipe de José Luis Mendilibar devra se défaire de la Juventus. Tenue en échec par le Sporting (1-1) malgré un but de Rabiot (9e), la Vieille Dame a effectivement profité de sa victoire 1-0 à l’aller pour poursuivre sa route en C3.

🚨 ¡¡¡FINAAAAAAAAAAAAL EN NERVIÓN!!!!



¡¡¡ESTAMOS EN LAS SEMIFINALES DE LA UEFA EUROPA LEAGUE!!! pic.twitter.com/u1SfXIPbSQ — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 20, 2023

Dans les autres matchs de la soirée, le Bayer Leverkusen a climatisé l’Union SG grâce notamment à des buts du Français Diaby (2e) et de l’ancien Parisien Bakker (38e). Grâce à ce succès 4-1 (1-1 à l'aller), la formation de Bundesliga file donc dans le dernier carré de l'Europa League. En demies, Leverkusen affrontera la Roma, qui s'est défaite du Feyenoord en prolongation (4-1, 0-1 à l’aller) avec des buts décisifs de Dybala (89e) et El Shaarawy (101e).