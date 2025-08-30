EL ‍: Nice et le LOSC, premiers adversaires de la Roma

Dans : Europa League.

Par Mehdi Lunaw

Le calendrier de la Ligue Europa a été dévoilé par l'UEFA ce samedi soir. Nice devra être prêt d'entrée puisque les Aiglons accueilleront la Roma en premier match. Ils enchaîneront avec deux déplacements périlleux à Fenerbahçe puis à Vigo. Leur phase de ligue se conclura en Bulgarie face à Ludogorets. De son côté, Lille débutera à domicile contre les Norvégiens de Brann avant d'aller défier la Roma au Stadio Olympico. Leur premier tour se terminera par la réception des Allemands de Fribourg fin janvier.

Calendrier de Nice en Ligue Europa (phase de ligue) :

Mercredi 24 Septembre (21h) : Nice-Roma

Jeudi 2 Octobre (18h45) : Fenerbahçe-Nice

Jeudi 23 Octobre (21h) : Celta Vigo-Nice

Jeudi 6 Novembre (18h45) : Nice-Fribourg

Jeudi 27 Novembre (18h45) : FC Porto-Nice

Jeudi 11 Décembre (18h45) : Nice-Braga

Jeudi 22 Janvier (21h) : Nice-Go Ahead Eagles

Jeudi 29 Janvier (21h) : Ludogorets-Nice

Calendrier du LOSC en Ligue Europa (phase de Ligue) :

Jeudi 25 septembre (18h45) : LOSC-Brann

Jeudi 2 Octobre (18h45) : AS Roma-LOSC

Jeudi 23 Octobre (21h) : LOSC-PAOK

Jeudi 6 Novembre (18h45) : Etoile Rouge Belgrade-LOSC

Jeudi 27 Novembre (18h45) : LOSC-Dinamo Zagreb

Jeudi 11 Décembre (18h45) : Young Boys-LOSC

Jeudi 22 Janvier (21h : Celta Vigo-LOSC

Jeudi 29 Janvier (21h) : LOSC-Fribourg