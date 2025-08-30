EL ‍: Nice et le LOSC, premiers adversaires de la Roma

Le calendrier de la Ligue Europa a été dévoilé par l'UEFA ce samedi soir. Nice devra être prêt d'entrée puisque les Aiglons accueilleront la Roma en premier match. Ils enchaîneront avec deux déplacements périlleux à Fenerbahçe puis à Vigo. Leur phase de ligue se conclura en Bulgarie face à Ludogorets. De son côté, Lille débutera à domicile contre les Norvégiens de Brann avant d'aller défier la Roma au Stadio Olympico. Leur premier tour se terminera par la réception des Allemands de Fribourg fin janvier.
Sortez vos agendas, l'Europe se jouera à ces dates. 🇪🇺@EuropaLeague l #NissaOnTour pic.twitter.com/dSt3T2zPfl— OGC Nice (@ogcnice) August 30, 2025
Calendrier de Nice en Ligue Europa (phase de ligue) :
Mercredi 24 Septembre (21h) : Nice-Roma
Jeudi 2 Octobre (18h45) : Fenerbahçe-Nice
Jeudi 23 Octobre (21h) : Celta Vigo-Nice
Jeudi 6 Novembre (18h45) : Nice-Fribourg
Jeudi 27 Novembre (18h45) : FC Porto-Nice
Jeudi 11 Décembre (18h45) : Nice-Braga
Jeudi 22 Janvier (21h) : Nice-Go Ahead Eagles
Jeudi 29 Janvier (21h) : Ludogorets-Nice
Calendrier du LOSC en Ligue Europa (phase de Ligue) :
Jeudi 25 septembre (18h45) : LOSC-Brann
Jeudi 2 Octobre (18h45) : AS Roma-LOSC
Jeudi 23 Octobre (21h) : LOSC-PAOK
Jeudi 6 Novembre (18h45) : Etoile Rouge Belgrade-LOSC
Jeudi 27 Novembre (18h45) : LOSC-Dinamo Zagreb
Jeudi 11 Décembre (18h45) : Young Boys-LOSC
Jeudi 22 Janvier (21h : Celta Vigo-LOSC
Jeudi 29 Janvier (21h) : LOSC-Fribourg