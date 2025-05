EL ‍: MU - Bilbao, Bodo Glimt - Tottenham… Les compos des demies

Demi-finales retour de l'Europa League :

Manchester United - Athletic Club Bilbao (21h00 sur Canal+) :

La compo de Manchester United : Onana - Lindelof, Maguire, Yoro - Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu - Bruno Fernandes, Hojlund, Garnacho.

📋❤️‍🔥 Introducing your Reds squad for tonight’s huge game… "UNITED! UNITED! UNITED!" 🗣️💯 #MUFC || #UEL

La compo de l’Athletic Club : Agirrezabala - De Marcos, Alvarez, Nunez, Yuri Berchiche - Ruiz de Galarreta, Jauregizar - Alvaro Djalo, Unai Gomez, Berenguer - Sannadi.

Bodo Glimt - Tottenham (21h00 sur Canal+ Foot) :

La compo de Bodo Glimt : Haikin - Sjovold, Moe, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Saltnes - Blomberg, Hogh, Hauge.

La compo de Tottenham : Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Kulusevski, Bissouma, Bentancur - Johnson, Solanke, Richarlison.

How we line up in Bodø 🫡 pic.twitter.com/jm4WH9hTt2