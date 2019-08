EL : Les chapeaux du tirage, l’ASSE et Rennes dans le même bateau

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, Rennes, ASSE.

C’est ce vendredi à 13h00 que se déroulera le tirage au sort de l’Europa League, dans la foulée des derniers matchs de barrage qui ont eu lieu ce jeudi soir. Deux clubs français sont concernés : Saint-Etienne, quatrième de Ligue 1 la saison passée, et Rennes, vainqueur de la Coupe de France. Les deux clubs tricolores sont dans le chapeau 3, et pourraient donc se retrouver dans un groupe corsé avec Arsenal, Séville, Lazio, Manchester United, la Roma ou encore Porto en tête de série numéro 1, puis quelques solides équipes comme le PSV, M’Gladbach, Francfort ou Krasnodar dans le chapeau 2.

Chapeau 1



FC Séville (ESP)

Arsenal (ANG)

FC Porto (POR)

AS Roma (ITA)

Manchester United (ANG)

Dynamo Kiev (UKR)

Besiktas (TUR)

FC Bâle (SUI)

Sporting Portugal (POR)

CSKA Moscou (RUS)

Wolfsbourg (ALL)

Lazio Rome (ITA)



Chapeau 2



PSV Eindhoven (NED)

Krasnodar (RUS)

Celtic (ECO)

Kobenhavn (DAN)

Braga (POR)

La Gantoise (BEL)

Borussia Mönchengladbach (ALL)

Young Boys (SUI)

Astana (KAZ)

Ludogorets (BUL)

APOEL Nicosie (CYP)

Eintracht Frankfort (ALL)



Chapeau 3



Saint-Étienne (FRA)

Qarabag (AZE)

Feyenoord (NED)

Getafe (ESP)

Espanyol (ESP)

Malmö (SUE)

Partizan (SER)

Standard Liège (BEL)

Wolverhampton (ANG)

Rennes (FRA)

Rosenborg (NOR)

Istanbul Basaksehir (TUR)



Chapeau 4



AZ Alkmaar (NED)

Vitória Guimaraes (POR)

Trabzonspor (TUR)

Olexandriya (UKR)

Dudelange (LUX)

LASK Linz (AUT)

Wolfsberger (AUT)

Slovan Bratislava (SLO)

Lugano (SUI)

Rangers (ECO)

CFR Cluj (ROU)

Ferencvaros (HON)