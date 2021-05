EL : Les anciens du PSG à la fête pour la finale

Dans : Europa League.

Ce jeudi soir, Manchester United et Villarreal se sont qualifiés pour la finale de l'Europa League après des rencontres compliquées.

Une semaine après sa très belle victoire 6-2 à Old Trafford, Manchester United a assuré l'essentiel à Rome (2-3). À cause de Dzeko (57e), Cristante (60e) et Zalewski (83e), les Red Devils se sont inclinés en Italie. Mais avec le doublé de Cavani (39e, 68e), MU a largement gardé son avantage de l'aller. Le 26 mai prochain, c'est donc un autre ancien joueur du PSG qui va goûter à une finale européenne cette saison. En Pologne, l'équipe de Ole Gunnar Solskjær affrontera... Villarreal, solide lors de son déplacement à Arsenal (0-0).

Malgré des poteaux du revenant Aubameyang (26e, 79e), Arsenal n'a effectivement pas réussi à trouver la faille dans la défense espagnole. Par conséquent, c'est le groupe d'Unai Emery, un ancien coach du PSG cette fois, qui valide son ticket pour la finale, grâce à sa victoire 2-1 à l'aller jeudi dernier. Entre Tuchel ou Thiago Silva avec Chelsea en C1, et Cavani ou Emery en C3, le PSG sera donc un peu représenté dans les finales continentales...