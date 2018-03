EL : Leipzig au menu pour l’OM, et c’est bien un gros morceau !

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OM.

Arrivé en quart de finale d'Europa League, il n’y avait aucun match de facile au programme. Mais l’Olympique de Marseille va devoir s’employer puisque c’est le RB Leipzig qui se présente.

Le club allemand n’est peut-être pas le plus prestigieux du plateau, mais il avait tout de même fait des misères à l’AS Monaco en Ligue des Champions en début de saison, et a sorti Naples et le Zénith Saint-Pétersbourg aux tours précédents en Europa League. Le match aller aura lieu en Allemagne.

A noter que les favoris de l'épreuve s'évitent dans ces quarts de finale, Arsenal, l'Atlético Madrid et la Lazio Rome ayant les faveurs des pronostics dans les autres matchs.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa a eu lieu ce vendredi, et voici les affiches :

Leipzig – Olympique de Marseille

Arsenal – CSKA Moscou

Atlético Madrid – Sporting Portugal

Lazio Rome – RB Salzboug