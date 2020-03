EL : La Roma n'est pas autorisée à jouer à Séville !

L'AS Rome a annoncé qu'il lui était interdit de se rendre à Séville jeudi pour jouer son match aller des 8es de finale d'Europa League.

Tandis que Getafe refuse d’aller jouer contre l’Inter jeudi à Milan en Europa League, malgré un stade à huis clos, la Roma a annoncé mercredi midi ne pas être autorisée par les autorités espagnoles à se rendre en Andalousie pour y affronter le FC Séville. Le club italien laisse le soin à l’UEFA de communiquer sur la suite de cette annulation.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA