EL : La Juve assure, Manchester United plombé par Maguire

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Après la victoire de Feyenoord face à l’AS Rome un peu plus tôt dans la soirée (1-0), les quarts de finale aller de l’Europa League se poursuivaient en Angleterre, en Allemagne et en Italie.

À Old Trafford, Manchester United pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0 contre le FC Séville grâce à un doublé de Sabitzer (14e, 21e), mais c'était sans compter sur la rage des Espagnols, qui revenaient en fin de match (2-2) avec des buts contre leur camp de Malacia (85e) et Maguire (90e+3).

We're level at the end of the first leg.#MUFC || #UEL — Manchester United (@ManUtd) April 13, 2023

Tombeur de Nantes en barrages, la Juventus a dominé le Sporting Portugal (1-0) par l'intermédiaire de Gatti (73e). Et dans le dernier match du soir, le Bayer Leverkusen a réussi à arracher le nul à domicile contre l’étonnant club belge de Royale Union (1-1), avec une réalisation de Wirtz (83e) répondant à l'ouverture du score de Boniface (51e).