EL : Cristiano Ronaldo au Camp Nou, Xavi pleure d'avance

Dans : Europa League.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça traverse des temps compliqués. Reversés en Ligue Europa, les Catalans ont hérité d'un tirage relevé avec Manchester United.

Xavi ne connait pas forcément les débuts rêvés avec le Barça. Encore une fois, son équipe a déçu en Ligue des champions. Sortis dès la phase de poules dans un groupe très relevé avec l'Inter et le Barça, les Catalans ont été reversés en Ligue Europa. Une compétition que le Barça veut logiquement gagner. Mais Barcelone sait aussi que le club aura peu de marge face aux plus gros poissons de la Ligue Europa. Ce lundi avait lieu le tirage au sort des barrages de la C3. Et Barcelone affrontera Manchester United. De quoi faire pester Xavi, qui aurait aimé tomber sur un adversaire plus abordable pour son équipe.

Xavi est écoeuré par le tirage

Après le tirage de ce lundi, la légende barcelonaise a notamment indiqué à la presse : « Encore une fois, on tombe sur l'adversaire le plus difficile... On devra rivaliser. Un adversaire historique, qui a encore progressé avec Ten Hag, qui a de grands joueurs. Jouer contre une équipe comme Manchester, c'est plus difficile, mais les joueurs seront plus motivés. C'est un club historique, un gros adversaire. Sur le papier, c'était le plus difficile. Mais on va tout faire pour essayer de passer. On aura l'obligation de gagner, comme eux. En plus, le Barça n'a jamais gagné la Ligue Europa ». Cette rencontre sera sans doute l'occasion de revoir Cristiano Ronaldo fouler la pelouse du Camp Nou. Un endroit que le quintuple Ballon d'Or connait bien pour y avoir quelques fois martyrisé la défense du Barça lorsqu'il évoluait sous les couleurs du Real Madrid. Reste à savoir si d'ici cette double confrontation face aux Catalans, CR7 sera toujours un joueur de Manchester United, lui qui n'adhère pas plus que cela aux idées d'Erik Ten Hag, même si les deux hommes semblent avoir enterré la hache de guerre depuis quelques jours.